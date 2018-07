Dilma confirma retorno do Paraguai ao Mercosul A partir do dia 15 de agosto, o Paraguai poderá voltar a ser sócio pleno do Mercosul, segundo confirmou a presidente Dilma Rousseff, em entrevista. "A partir do dia 15, após a posse do presidente Horacio Cartes, nós temos todas as condições de receber o Paraguai de volta ao Mercosul", disse ela.