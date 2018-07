Dilma convida novo presidente peruano a visitar o Brasil A presidente Dilma Rousseff convidou ontem o presidente eleito do Peru, Ollanta Humala, a visitar o Brasil antes de sua posse. A notícia foi dada pelo assessor de assuntos internacionais de Dilma, Marco Aurélio Garcia. Segundo ele, a presidente aproveitou a conversa telefônica que teve com Humala para cumprimentá-lo pela vitória no segundo turno das eleições peruanas e reafirmar a disposição do Brasil de continuar colaborando com o Peru. "Foi uma conversa positiva na qual ambos manifestaram desejo de trabalhar para aumentar a colaboração bilateral. A presidente aproveitou para convidar Humala para uma reunião em Brasília antes que ele assuma seu mandato", disse. O novo presidente do Peru, segundo Garcia, está disposto a visitar Brasília, mas ainda não definiu sua agenda após as eleições. / EFE