Dilma defende 'reconstrução' da Líbia

A presidente Dilma Rousseff defendeu ontem, durante visita a Angola, a reconstrução da Líbia e disse que o Brasil tem feito todos os esforços para que ela ocorra num clima de paz. Ela afirmou que a Líbia passa por um processo de transformação democrática. "Isso não significa que a gente comemore a morte de qualquer líder que seja", assinalou, referindo-se à captura e morte de Muamar Kadafi. "O fato de ela (Líbia) estar no processo democrático é algo para todo o mundo... comemorar não é a palavra certa, mas acho que a gente deve incentivar, apoiar que os países tenham internamente capacidade de viver em paz e na democracia", afirmou a presidente, pouco antes de embarcar em Luanda para voltar ao Brasil.

Embaixada. Logo após o anúncio da morte do ditador Muamar Kadafi, as fotografias, quadros e demais lembranças com a figura do líder que restavam na Embaixada da Líbia em Brasília já tinham virado cinzas ou lixo.

A única exceção foi o tapete onde o visitante deve esfregar e limpar os pés ao entrar na missão diplomática líbia. Funcionários celebraram a morte do ditador pisando em Kadafi - simbolicamente, uma das mais insultantes ofensas no mundo islâmico. Eles se reuniram ao som de música, fogos de artifício, gritos de vitória e suco de laranja para festejar o fim definitivo de uma das figuras mais controvertidas da política internacional.

"Hoje (ontem) é o dia da vitória, da glória. Tenho mais de 40 anos, e este será o primeiro sem Kadafi, é o começo de uma nova vida", definiu o diplomata Adel Swisy.

Para a médica Wedad Shala, a morte de Kadafi abre as portas para a democracia, mas essa não foi a melhor solução para os líbios. O ideal, defende Wedad, seria um julgamento.

"Muitos crimes que Kadafi cometeu precisam ser explicados, e agora jamais teremos respostas para eles", disse a médica. / COLABOROU RAFAEL MORAES MOURA