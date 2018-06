Dilma deseja boa recuperação a presidente colombiano para conversa com Farc A presidente Dilma Rousseff telefonou nesta terça-feira para o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, para desejar melhoras após uma cirurgia e afirmar que sua pronta recuperação é importante para a retomada do processo de paz no país, informou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.