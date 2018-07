Dilma diz que representará católicos no Vaticano A presidente Dilma Rousseff disse nesta sexta-feira que vai comparecer ao Vaticano para representar "essa população católica do nosso país". Ela participará na próxima terça-feira da missa de início de pontificado do papa Francisco. Segundo fontes do Planalto, a presidente deverá viajar para Roma na noite de domingo.