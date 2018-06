Dilma e Cartes se reúnem em Brasília

Dilma Russeff e o presidente do Paraguai, Horacio Cartes, que tomou posse em agosto, se reúnem em Brasília, nesta segunda-feira (30), para discutir as relações comerciais entre os dois países e o retorno do Paraguai ao Mercosul. Cartes será recebido por Dilma com honras de chefe de Estado. Às 12h20, os dois presidentes farão uma declaração à imprensa.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirmou, em nota, que os dois países tratarão da continuidade da cooperação técnica, do desenvolvimento fronteiriço e de questões ligadas à infraestrutura e a iniciativas de combate à pobreza. De acordo com o governo paraguaio, também devem ser discutidas as negociações para a aliança União Europeia-Mercosul e assuntos relacionados à Usina Itaipu Binacional, construída pelos dois países e uma das maiores do mundo.

O Paraguai ficou suspenso do Mercosul entre 29 de junho de 2012 e 12 de julho depois que o então presidente Fernando Lugo foi destituído do poder, por impeachment. Líderes do Argentina, do Brasil e Uruguai impuseram a punição ao país.