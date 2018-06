Dilma e Obama lamentam morte de Mandela

A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lamentaram nesta quinta-feira, 5, a morte do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e aproveitaram para elogiá-lo. Mandela morreu em sua casa em Johanesburgo, aos 95 anos, por conta de uma infecção pulmonar.

"Personalidade maior do século 20, Mandela conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano da história contemporânea - o fim do apartheid na África do Sul", diz Dilma em nota. "O governo e o povo brasileiros se inclinam diante da memória de Nelson Mandela e transmitem a seus familiares, ao presidente Zuma e aos sul-africanos nosso sentimento de profundo pesar", acrescenta a presidente do Brasil.

Já Obama exaltou Mandela como um líder que deixou para seu país um legado de liberdade e paz. "Ele conquistou mais do que pode se esperar de qualquer homem", afirma o presidente dos Estados Unidos. "Hoje ele foi para casa, e nós perdemos um dos seres humanos mais influentes, corajosos e profundamente bons com o qual qualquer um de nós conviverá na Terra."