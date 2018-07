Dilma envia nota de solidariedade ao governo da Noruega A presidente Dilma Rousseff enviou hoje nota de solidariedade ao primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, pelos atentados ocorridos no país nórdico. Dilma afirma que "foi com profunda consternação que recebi a notícia dos atentados". "Gostaria de estender, em nome do governo e do povo brasileiros, nossos sinceros sentimentos de pesar e solidariedade ao Reino da Noruega e às famílias das vítimas."