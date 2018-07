Dilma fala com Lugo e mantém contatos com Patriota A presidente Dilma Rousseff tem mantido contatos permanentes com o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, que integra a comissão de chanceleres que foi até Assunção, Paraguai, levar o recado dos presidentes da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), que consideram o processo de cassação do presidente Paraguaio, Fernando Lugo, "apressado demais".