Dilma ficará 2h30 na Argentina para posse de Macri

BUENOS AIRES - A presidente Dilma Rousseff ficará duas horas e meia em Buenos Aires para a posse do conservador Mauricio Macri. Ela partirá às 9h de Brasília e chegará às 11h15 na capital argentina. Ao meio-dia, está previsto que acompanhe o juramento do novo presidente diante do Congresso e, às 13h, que o saúde já em seu gabinete na Casa Rosada, a dois quilômetros do Parlamento.

O regresso da presidente brasileira está marcado para as 13h45, com chegada a capital brasileira às 18h. Ela não ficará para o cumprimento às delegações estrangeiras pelo novo chefe de Estado, marcado para as 14h30, e para a recepção, às 15h30. O voo entre as duas capitais dura 3 horas e 15 minutos, o que significa que a presidente estará seis horas e meia em viagem. A diferença aparente na duração das viagens de ida e volta deve-se ao fuso. Nesta época do ano, a Argentina está uma hora atrás do horário de Brasília.

Dilma recebeu antes do primeiro turno o candidato kirchnerista Daniel Scioli, que foi apoiado em comício em Buenos Aires pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sexta-feira, 4, teve a visita de Macri e de sua chanceler, Susana Malcorra. Macri venceu Scioli por 51,3% a 48,7% no dia 22 de novembro, em um segundo turno inédito na Argentina. Seu triunfo encerrou 12 anos consecutivos de kirchnerismo.