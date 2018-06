Dilma foi contra ataque ao grupo Em discurso na ONU, em setembro de 2014, a presidente Dilma Rousseff criticou a ofensiva militar contra o EI. "O Brasil sempre acreditará que a melhor forma (de resolução dos conflitos) é o diálogo, o acordo, a intermediação da ONU". Na época, os EUA, com apoio de aliados árabes, realizaram ataques aéreos contra campos de treinamento do EI na Síria. "Vocês acreditam que bombardear o EI resolve o problema? Porque, se resolvesse, acho que estaria resolvido no Iraque", disse Dilma no dia seguinte. / RAFAEL MORAES MOURA