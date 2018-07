Dilma manifesta apoio à reeleição de Ban Ki-moon Na reunião de cerca de uma hora que manteve com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff manifestou apoio à sua reeleição ao mesmo cargo no organismo internacional. No encontro, Dilma expressou também desejo do governo brasileiro de que haja maior participação de cidadãos de países em desenvolvimento em cargos em órgãos da ONU e de brasileiros, em particular. As informações foram prestadas pelo porta-voz do Planalto, Rodrigo Baena Soares.