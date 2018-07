Dilma manifesta preocupação com possível invasão A presidente Dilma Rousseff expressou ontem, durante viagem a Madri, "sua preocupação" com uma eventual invasão por terra da Faixa de Gaza por tropas de Israel. A possibilidade foi evocada um dia após a presidente pedir ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que "assuma as responsabilidades" e convoque uma reunião do Conselho de Segurança para deliberar sobre o conflito. "Só haverá paz quando houver dois Estados", disse Dilma. / ANDREI NETTO, DE MADRI