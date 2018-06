Dilma parabeniza francês Hollande por vitória eleitoral

"Acompanhei com grande interesse suas propostas de vencer a crise que enfrenta a Europa com responsabilidade macroeconômica, mas, sobretudo, com políticas que favoreçam o crescimento, o emprego, a inclusão e a justiça social. Estou segura que poderemos compartilhar posições comuns nos foros internacionais - dentre eles o G-20 - que permitam inverter as políticas recessivas, ainda hoje predominantes, e que, no passado, infelicitaram o Brasil e a maioria dos países da América Latina", disse a presidente.

Além disso, Dilma firmou que França e Brasil "estão unidos por ambiciosos projetos bilaterais, como consequência da aliança estratégica que estabelecemos". "Estou segura que daremos continuidade a essa cooperação nos próximos anos", completou.