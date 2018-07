Dilma parabeniza presidente eleito do México A presidente Dilma Rousseff ligou nesta terça para o presidente eleito do México, Enrique Peña Nieto, para parabenizá-lo pela eleição. O telefonema foi por volta das 11h30 e durou cerca de dez minutos. Segundo a secretaria de imprensa da Presidência, Dilma classificou a eleição de Enrique Peña Nieto "uma vitória para a América Latina", acrescentando que o Brasil "ficou muito feliz com o resultado" das urnas.