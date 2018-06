Dilma recebe Bachelet em Brasília antes da abertura da Copa

BRASÍLIA - A presidente do Chile, Michelle Bachelet, foi recebida agora nesta quinta-feira, 12, pela presidente Dilma Rousseff, na sua primeira visita ao Brasil desde sua posse, em março deste ano. Em uma visita relâmpago, as duas presidentes deverão assinar um acordo de troca de informações e documentos sobre os respectivos períodos de ditadura e a cooperação dos militares no período. Um outro acordo comercial deve ser fechado entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Sociedade de Fomento Fabril chilena.

Informações coletadas pela Comissão da Verdade mostram que militares brasileiros estavam em Santiago nos primeiros dias do golpe militar. Com a assinatura do acordo, o Chile promete franquear ao Brasil todos os documentos classificados sobre o período. Da mesma forma, o governo brasileiro irá permitir o acesso ao governo chileno a todos os documentos relacionados à cooperação entre as duas ditaduras.

Bachelet chegou a Palácio do Planalto foi recebida na rampa pela presidente Dilma. As duas terão um encontro privado e, em seguida, se reúnem com seus ministros. Não há previsão de declarações à imprensa. Em seguida, as duas presidentes partem para São Paulo, em seus respectivos aviões.

Na capital paulista, Dilma oferece a Bachelet e a outros 10 chefes de Estado um almoço no hotel Marriot, antes de seguirem todos para a Arena Corinthians, onde participam da cerimônia da abertura da Copa do Mundo e assistem ao jogo Brasil x Croácia. Depois, Bachelet vai para Cuiabá, onde amanhã assiste ao jogo Chile e Austrália, às 18h, na Arena Pantanal.

Bachelet remarcou por duas vezes a visita ao Brasil, mas sua vinda ainda este semestre já estava acertada desde o encontro entre as duas presidentes em março, durante a posse em Viña del Mar (Chile).