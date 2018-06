Dilma recebe telefonemas de Maduro e Biden

A presidente Dilma Rousseff recebeu ontem telefonemas do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e do vice-presidente dos EUA, Joe Biden. Na conversa com Maduro, o venezuelano garantiu que pretende reduzir as tensões com os EUA e buscou apoio do Brasil para um eventual embate com Washington na Cúpula das Américas, que começa amanhã, no Panamá. Caracas tenta obter de aliados uma declaração que condene as sanções impostas pelos americanos a sete autoridades do país acusadas de violação de direitos humanos e corrupção.

No telefonema de Biden, segundo nota do Palácio do Planalto, Dilma discutiu questões relacionadas à próxima visita dela aos EUA, em setembro. Biden também teria confirmado um encontro de Dilma com o presidente Barack Obama durante a Cúpula das Américas.