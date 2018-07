Dilma saúda americano pelo telefone A presidente Dilma Rousseff falou na tarde de ontem com Barack Obama e o parabenizou pela reeleição. A conversa ocorreu pouco antes de um almoço oferecido ao governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), no Palácio da Alvorada. Segundo Gomes, que confirmou a chamada, Dilma havia telefonado na quarta-feira para Obama, mas o americano não podia atendê-la - e retornou a ligação para a brasileira no dia seguinte. / TÂNIA MONTEIRO