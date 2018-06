Dilma se despede de 'personagem maior do século 20' A presidente Dilma Rousseff divulgou nota de pesar lamentando o falecimento de Nelson Mandela, a quem chamou de "personalidade maior do século 20". Segundo a presidente, Mandela "conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano da história contemporânea - o fim do apartheid na África do Sul".