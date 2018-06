Dilma se encontra com Cristina Kirchner em Havana

Segundo o Estado apurou, Dilma disse na reunião que as medidas não têm impacto direto no Brasil. A partir desta segunda-feira, 27, os argentinos poderão comprar dólares, e outras moedas estrangeiras, pelo câmbio oficial. Essa operação estava proibida desde julho de 2012. Haverá, ainda, redução do imposto cobrado para compras feitas com cartão de crédito no exterior, de 35% para 20%.

As medidas tomadas pela Argentina fazem parte do pacote de "política cambial de flutuação administrada". Dilma e Cristina, que se encontraram em um hotel de Havana, não deram entrevista após o encontro. Jornalistas argentinos que aguardavam a presidente disseram que a situação no país vizinho é de insegurança, uma vez que a população não sabe o que está por vir.