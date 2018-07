Dilma se irritou com instituição As relações entre o governo Dilma Rousseff e a Organização dos Estados Americanos (OEA) são tensas desde que a instituição hemisférica solicitou, em abril de 2011, a "imediata suspensão" da construção da Usina de Belo Monte. O pedido foi feito pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão de defesa das liberdades civis e políticas no continente. À época, o Itamaraty disse ter ficado "perplexo" com a decisão. Desde então, o governo Dilma não tem embaixador na OEA.