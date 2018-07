'Dilma tem de adiar visita e mostrar insatisfação' A presidente Dilma Rousseff tem sua chegada em Cuba prevista para o dia 31, na primeira viagem oficial do ano. Para o dissidente cubano Elizardo Sánchez, porém, diante da morte do ativista Wilman Villar, "o mínimo que (a líder brasileira) poderia fazer é adiar a visita", para demonstrar que não está de acordo com o governo de Raúl Castro, nem com o recente "assassinato" do dissidente.