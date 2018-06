Dilma tenta reaproximar Caracas e Assunção A presidente Dilma Rousseff atuou ontem como intermediária de uma aproximação entre os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e do Paraguai, Horacio Cartes. Ontem, à margem da cúpula da Unasul, no Suriname, Dilma se reuniu os dois em uma suíte do Hotel Torarica, em Paramaribo.