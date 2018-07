Diminuição dos níveis de oxigênio em caverna da Tailândia preocupa equipes de resgate

MAE SAI, Tailândia - Autoridades que supervisionam as tentativas de resgate de 12 crianças e seu treinador de uma caverna, no norte da Tailândia, disseram que têm tempo limitado para retirar o grupo do local, já que correm contra as previsões de chuva e a diminuição do oxigênio no subsolo.

Esse é o 13.º dia em que o grupo está preso na caverna e a operação de socorro massiva dentro e ao redor do complexo de cavernas Tham Luang Nang Non continua com a ajuda de equipes internacionais.

"Não podemos mais esperar para que todas as condições (estejam boas) porque as circunstâncias estão nos pressionando", disse o comandante Arpakorn Yookongkaew. "Originalmente pensávamos que os meninos estariam seguros dentro da caverna por algum tempo, mas as circunstâncias mudaram. Nós temos uma quantidade limitada de tempo."

Os níveis de oxigênio dentro da caverna diminuíram por conta da quantidade de pessoas que trabalham dentro do local, e as equipes começaram a estabelecer uma linha de oxigênio pelas câmaras, disse o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn. Nesta sexta-feira, 6, um ex-mergulhador da Marinha tailandesa desmaiou enquanto mergulhava e morreu por falta e oxigênio.

O major-general Chalongchai Chaiyakam disse que a missão mais urgente no momento é o estabelecimento da linha de oxigênio, que está ligada a uma linha telefônica instalada na tentativa de criar um canal de comunicação das crianças com suas famílias. Na câmara onde está o grupo, também estão quatro marinheiros, incluindo um médico.

As autoridades têm trabalhado rapidamente no bombeio da água para fora da caverna antes que mais tempestades aumentem os níveis da inundação. No momento, o único método possível de saída é pelo mergulho. A opção é extremamente perigosa, mesmo para aqueles com experiência.

A morte do marinheiro nesta sexta-feira ressalta os riscos. Ele estava trabalhando voluntariamente e morreu quando colocava cilindros de oxigênio ao longo da rota utilizada para chegar às crianças, informou o comandante Arpakorn.

Os cilindros permitem que os mergulhadores fiquem submersos por mais tempo durante a viagem de seis horas entre a entrada da caverna e a câmara onde o grupo está preso. O socorrista desmaiou enquanto estava submerso e os esforços para ressuscitá-lo falharam.

Um marinheiro disse acreditar que seu tanque de oxigênio não tivesse acabado. "Apesar disso, continuaremos até cumprirmos nossa missão", ressaltou Arpakorn.

O governador da Província disse que os 13 presos podem não ser retirados ao mesmo tempo, dependendo de como estará seu estado de saúde. Os garotos estão fracos, mas fisicamente saudáveis em sua maioria.

Eles treinam como usar máscaras de mergulho e a respiração, em preparação para a possibilidade de mergulho. As autoridades preferem que o grupo seja retirado o mais rápido possível, porque chuva forte é esperada para o sábado.

A expectativa é de que os esforços de drenagem possam reduzir a quantidade de água em áreas onde os níveis estejam próximos ao teto. A ideia é conseguir algum espaço para que os garotos não dependam dos aparelhos de mergulho por longos períodos e possam manter suas cabeças acima da água.

Segundo especialistas em resgate de cavernas, pode ser mais seguro fornecer nutrientes aos meninos e esperar para que a inundação diminua. Isso pode levar meses, dado que a estação chuvosa na Tailândia costuma durar até outubro. E sem os níveis de oxigênio adequados, a permanência na caverna pode ser fatal. / AP