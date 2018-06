Dinastia Gandhi enfrentará mais do que derrota na eleição na Índia

Uma esperada vitória do líder da oposição, Narendra Modi, pode condenar a família ao esquecimento político.

Frequentemente descrita como uma mistura de família real com o trágico glamour dos Kennedys nos Estados Unidos, a dinastia deu à Índia seu primeiro primeiro-ministro, Jawaharlal Nehru.

Sua filha, Indira Gandhi, e seu neto, Rajiv, subiram ao cargo subsequentemente, e ambos foram assassinados.

De alguma forma, a família estava em declínio muito antes das eleições parlamentares, já que não conquista uma maioria parlamentar em décadas.

A tentativa de Rahul Gandhi de continuar no poder pelo terceiro mandato consecutivo foi considerada pouco brilhante até mesmo por aliados, e seus discursos em comícios no país nos últimos meses estavam muito distantes da lendária retórica dos Nehru.

Em comparação com a campanha eletrizante de Modi, durante a qual ele repetidamente acusou Rahul, de 43 anos, e sua mãe, Sonia, de manter a Índia pobre, a família Gandhi fica vulnerável.

Sonia, o poder por trás da cadeira de primeiro-ministro ocupada por Manmohan Singh, foi a responsável pelo pior resultado do Partido do Congresso, em 1999. Desde então ela conseguiu vitórias ao partido nas duas eleições subsequentes.

Mesmo assim, tanto líderes do Partido do Congresso, de Gandhi, quanto do partido nacionalista Bharatiya Janata (BJP) disseram acreditar que Modi tentará enfraquecer a dinastia Gandhi na Índia caso vença.

Eles usam como argumento o Estado de origem dele, Gujarat, onde ele sistematicamente afastou rivais de instituições e venceu três eleições seguidas, tirando proveito de suas políticas pró-negócios.

“Ele vai desarmá-los politicamente. Veja o que fez em Gujarat: ele reduziu o (Partido do) Congresso a uma posição sem influência”, disse Kanchan Gupta, membro do comitê executivo do diretório nacional do BJP.