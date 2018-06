Dinastia Ortega

Comecemos pelos últimos episódios, mas vale lembrar: o guerrilheiro marxista que trocou o charuto cubano pela faixa presidencial nicaraguense foi reeleito em 2011. Ganhou de lavada, graças à onda excepcional de prosperidade dos exportadores de commodities e com anuência da Corte Suprema, que ignorou a proibição constitucional contra reeleição.

Desde então, o ex-insurgente sandinista suavizou sua retórica nacionalista, controlou os gastos públicos e cortejou investidores, ao mesmo tempo em que intimidou rivais e calou a imprensa livre. Sua cartilha foi uma espécie de heterodoxia bolivariana, que temperou a mordaça de Hugo Chávez com o pragmatismo econômico do petismo de Lula. Pense em um brucutu com MBA.

Os nicaraguenses aprovam, segundo as urnas, mas falta combinar com a própria família. E a desarmonia caseira é gritante. A maior pedra na bota da revolução orteguista é uma morena, de 45 anos, mãe de três filhos, de timbre delicado e nervos de aço.

Zoilámerica Navaráez Murillo Ortega é a enteada de Ortega e filha da primeira-dama, Rosario Murillo. Em 1998, acusou o padrasto de ter abusado sexualmente dela durante 20 anos seguidos, desde seus 11 anos de idade. A Justiça nicaraguense, lotada de orteguistas, pensou diferente e engavetou o processo.

Zoilamérica não desistiu e apelou para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí a historia fica embaçada, mas depois de uma série de manchetes comprometedoras e uma muita alardeada reconciliação com a mãe, em 2008 ela concordou em retirar a queixa. O "reencontro" entre mãe e filha foi um evento nacional, transmitido pela rádio sandinista. Zoilamérica voltou a usar o sobrenome Ortega Murillo e dizia-se "em paz" com o passado.

Por um tempo, tudo corria bem com seu trabalho à frente de uma ONG dedicada a defender a diversidade sexual que clamava espaço na machista sociedade nicaraguense. Até que se bateu no paredão sandinista. Aclamado pelas urnas, onde conseguiu 66% dos votos, Ortega canalizou seu lado bolivariano. Encampou empresas, silenciou a crítica e centralizou ainda mais seu poder, tudo pela revolução e com o jingle "um futuro de vida, luz e verdade".

Encontrou eco na primeira-dama, Rosario Murillo, devota ao guru pop indiano Satya Sai Baba, o mesmo cultuado pelo finado Idi Amin, outrora carrasco de Uganda. Zoilamérica não se impressionou. Falante e assertiva, virou porta-voz de uma tendência política modesta, mas independente. Independência que incomodava o supremo sandinista. Não ajudou que Zoilamérica tenha acabado reiterando, palavra por palavra, todas as acusações de 15 anos atrás contra o padrasto. "Minha verdade está intacta", disse.

Segundo a crítica, Ortega não pestanejou. Ligou para a embaixada da Noruega para vetar o financiamento da ONG da enteada. Noruega nega o veto, mas admitiu um telefonema do ministro sandinista - e confirmou a suspensão do desembolso à ONG.

"Há de entender que quando a Noruega trabalha em dado país, o faz por convite do governo anfitrião", disse um ministro norueguês ao jornal La Prensa, de Manágua. A Noruega, como boa parte de Nicarágua, entendeu a regra e já se curvou às razões do brasão Ortega. A filha adotiva de revolução, ainda não.