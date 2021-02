Diplomacia da vacina provoca nova guerra fria

Em dezembro, uma comissão chefiada pelo chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, recebeu um enorme avião da DHL com as primeiras remessas da vacina da Pfizer-BioNTech a chegarem à América Latina. Eram apenas 3 mil doses para um país com 126 milhões de habitantes, mas foi um momento simbólico. Com as doses, o México iniciaria a vacinação nacional no dia seguinte. A luz no fim do túnel finalmente estava à vista e Ebrard, num tom triunfante, decretou: “Missão cumprida”.

Um mês e meio depois, a campanha de vacinação está paralisada. Até o dia 9, 724.347 pessoas haviam recebido a primeira dose, com pouco mais de 3.890 vacinações sendo feitas por dia. Os Estados Unidos já vacinaram 42 milhões de pessoas, imunizando mais de 1,4 milhão por dia.

Geopolítica

O contraste foi notado. Se os EUA e outros países desenvolvidos vêm acelerando a introdução de mais vacinas, o ressentimento, pelo contrário, cresce nos países de menor renda. Aproveitando a oportunidade, Rússia e China incrementam seus esforços para fornecer ao mundo em desenvolvimento suas vacinas. Na América Latina esses esforços trarão consequências inesperadas para as alianças e a geopolítica nos próximos anos.

Se o presidente Joe Biden cumprir sua promessa de vacinar 100 milhões de americanos nos seus primeiros 100 dias no cargo, os EUA estarão a caminho de alcançar a imunidade coletiva no terceiro trimestre deste ano, de acordo com o diretor para a área médica da Casa Branca, Anthony Fauci. O Reino Unido, por sua vez, já vacinou milhões de pessoas, e Israel já aplicou a vacina em mais de 50% da sua população, ignorando os palestinos que vivem na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

O Canadá, apesar da sua liderança progressista, rechaçou seu globalismo costumeiro para adotar o nacionalismo das vacinas, tendo firmado contratos com empresas farmacêuticas para aquisição de mais de 400 milhões de doses – cinco vezes mais do que o que precisa para as duas necessárias para sua população inteira.

Parafraseando Trump, o primeiro-ministro Justin Trudeau colocou o Canadá “em primeiro lugar”. O mesmo se verifica na União Europeia, que agora começa a pensar em proibir a exportação das vacinas Pfizer-BioNTech para o restante do mundo. A “Europa em primeiro lugar”. Um a sombra está arrebatando o mundo: o fantasma do nacionalismo de Donald Trump.

Mas, em grande parte do mundo em desenvolvimento, a mera perspectiva de implementar uma vacina continua distante. Segundo a Economist Intelligence Unit, se a atual tendência se mantiver, mais de 85 países de baixa renda terão de aguardar até 2023 para ter acesso generalizado à vacina.

Esse cenário somente vem corroborar a ascensão da influência chinesa e russa no mundo em desenvolvimento e na América Latina em particular. Argentina e Nicarágua, por exemplo, já aprovaram a vacina russa Sputnik V para uso emergencial. O presidente argentino, Alberto Fernández, e sua vice, Cristina Fernández Kirchner, receberam suas primeiras doses da no final de janeiro.

Na mesma época, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conhecido como AMLO, desapareceu da vista pública, anunciando depois ter testado positivo para a covid-19. Ele reapareceu apenas para falar do caloroso contato telefônico que manteve com o presidente russo, Vladimir Putin, e que o convidou para visitar o México. Putin expressou a seu colega mexicano votos de pronta recuperação e ambos anunciaram uma remessa de 24 milhões de doses da Sputnik V para o México, que será o primeiro país da América do Norte a usá-la.

Sputnik V

Para os mexicanos, a aceitação de uma vacina russa depois de décadas de uma estreita integração com os EUA é um choque e as suspeitas em torno do uso de uma (então) vacina ainda sem eficácia comprovada foram grandes no início. Mas depois veio a publicação na revista médica Lancet dos dados da terceira fase de testes da vacina, avaliando a Sputnik V como segura e com mais de 91% de eficácia. Ficou claro que Putin colocou a diplomacia russa numa importante posição de vantagem.

A China tem observado sucesso similar. Os governos do Brasil e do Chile começaram a comprar e a distribuir a vacina chinesa Coronavac como parte de sua campanha de vacinação. O Peru recebeu sua remessa de vacina da Sinopharm chinesa há alguns dias. O México requisitou assistência técnica do Chile quanto à aplicação da Coronavac e agora aprovou a vacina chinesa CanSino para uso emergencial.

Consciente da forte integração econômica com os EUA – 80% das suas exportações ainda vão para seu vizinho do norte – o México há muito tempo desejava diversificar seus parceiros. O chanceler mexicano mencionou que o governo de AMLO vinha desejando manter relações mais estreitas com outras superpotências globais, ou seja, China e Rússia, e agora talvez seja a oportunidade ideal.

As implicações desses relacionamentos são imprevisíveis. Mas, no caso de a assistência à vacina por parte dos dois países influenciar a opinião pública local, a política externa mexicana pode mudar substancialmente, provocando, por exemplo, uma ratificação das posições sino-russas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde o México ocupa uma vaga temporária. E pode ser um enorme problema para a política externa dos EUA em assuntos envolvendo países como Venezuela, Cuba e o conflito entre israelenses e palestinos, entre outros.

Se Putin aceitar o convite de AMLO para visitar o México, uma relação mais próxima entre os dois países reforçaria a presença de Moscou na região. Putin visitou o México em 2004 e em 2012, mas não retornou mais. Uma visita num futuro próximo, antes do presidente americano, Joe Biden, terá um enorme impacto, simbólico, sobre as relações entre México e EUA.

Parceria

E esse momento naturalmente se encaixaria na medida adotada pelo México, que ocupa a presidência temporária da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), de nomear a Rússia “parceiro extrarregional” da organização em 2020. O Ministério de Relações Exteriores da Rússia vinha buscando uma maior proximidade com a Celac havia mais de uma década.

Num momento emblemático, dias depois do contato de López Obrador com Putin, o presidente mexicano se comunicou com Biden para pedir mais ajuda com a vacina. Seu apelo foi recusado, uma vez que o presidente americano priorizou a própria população. Na verdade, Biden colocou a América em primeiro lugar.

Biden deseja reverter a falta de engajamento de seu predecessor com relação à América Latina, mas ainda não ofereceu à região o que ela mais necessita: uma cooperação para assegurar o acesso às vacinas. Diante dessa falta de solidariedade, o poder brando russo e chinês se intensifica. À medida que os dois rivais assumem a liderança nesta “guerra fria” das vacinas, seria recomendável os EUA agirem rapidamente. Sua hegemonia na América Latina está em risco. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

* É PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE IBERO-AMERICANA, DA CIDADE DO MÉXICO, E ANALISTA DA REVISTA REFORMA E DA FOROTV