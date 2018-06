Diplomata americana morre após ataque no Afeganistão Uma jovem diplomata está entre as cinco vítimas norte-americanas de um ataque com um carro-bomba promovido pelo grupo islâmico Taleban no sul do Afeganistão. Anne Smedinghoff, de 25 anos, natural do Estado de Illinois, estava viajando com um grupo para doar livros para estudantes quando foi atingida por uma explosão.