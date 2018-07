Diplomata brasileiro renuncia a alto cargo do Mercosul A assessoria de imprensa do Itamaraty confirmou nesta quinta-feira em Mendoza, Argentina, a renúncia do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães do cargo de Alto Representante Geral do Mercosul, que ocupava desde janeiro de 2010. O mandato do cargo é de três anos, renovável por igual período.