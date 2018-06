Diplomata da Arábia é sequestrado no Iêmen Atiradores sequestraram um diplomata saudita quando ele estava indo para o trabalho nesta quarta-feira na cidade de Áden, no sul iemenita, disse o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita. Sequestros são frequentes no Iêmen, um dos países mais pobres do mundo, onde beduínos ligados à rede extremista Al-Qaeda costumam sequestrar as vítimas que depois são libertadas em troca de resgate. Foi a segunda vez que um diplomata da Arábia foi sequestrado no Iêmen recentemente. A chancelaria da Arábia identificou o diplomata como Abdullah al-Khaldi, vice-cônsul do Consulado da Arábia em Áden. Ainda não está claro se o sequestro tem motivações políticas ou é um delito comum.