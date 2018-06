Diplomata da Coreia do Norte chega a Bangladesh levando US$ 1,4 milhões em ouro Autoridades de Bangladesh informaram que um enviado da Coreia do Norte foi detido no país ao tentar desembarcar no aeroporto de Daca carregando US$ 1,4 milhões em ouro na sua bagagem de mão. Liberado mais tarde, o homem foi identificado como o diplomata norte-coreano Son Young Nam, primeiro secretário da embaixada do país na capital de Bangladesh