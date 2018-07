Diplomata da Costa Rica é sequestrado O encarregado de negócios da Embaixada da Costa Rica em Caracas, Guillermo Cholele, foi sequestrado ontem na Venezuela. Segundo a embaixadora Nazareth Avedano, o diplomata foi levado por criminosos ao chegar em sua casa no leste de Caracas. Os sequestradores garantem que ele está bem de saúde e pediram um resgate. O embaixador do México foi sequestrado por um curto período em janeiro e a filha de um cônsul chileno foi morta a tiros em uma barreira policial no mês passado.