Diplomata da Índia volta ao país após crise com os Estados Unidos

NOVA DÉLHI - A Índia confirmou nesta sexta-feira,10, que a diplomata cuja prisão originou uma disputa entre Nova Délhi e Washington está a caminho da Índia depois de deixar os Estados Unidos.

A ex-vice-cônsul indiana em Nova York, Devyani Khobragade, de 39 anos, obteve na quarta-feira imunidade total depois que se juntou à delegação indiana na sede nova-iorquina das Nações Unidas, informou o Ministério das Relações Exteriores indiano em comunicado.

Devyani, de 39 anos, tinha acabado de ser acusada formalmente de fraude pelas autoridades americanas por causa da contratação irregular de uma empregada doméstica, mas a mudança de posição da diplomata facilitou sua saída do país.

De acordo com o comunicado, os EUA pediram à Índia que retirasse a imunidade diplomática de Devyani, mas o governo indiano se negou a fazê-lo.

O pai da ex-vice-cônsul, Uttam, afirmou hoje em entrevista coletiva em Nova Délhi que a promotoria pediu que sua filha se declarasse culpada dos crimes dos quais é acusada e pagasse uma multa, uma proposta que foi rejeitada.

"Devyani lutava para manter a soberania deste país. Quando lhe ofereceram alternativas, ela sacrificou sua comodidade pessoal", disse Uttam.

A prisão de Devyani em dezembro do ano passado provocou um incidente diplomático e uma onda de protestos antiamericanos na Índia, que desembocaram em uma série de medidas de pressão do governo indiano contra a embaixada dos EUA no país.

A indignação de Nova Délhi aumentou quando a diplomata afirmou que tinha sido submetida à revista íntima e colocada em uma cela com criminosos comuns. / EFE