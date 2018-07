Diplomata é conselheiro especial do rei

"Jubeir é muito mais do que apenas um embaixador", escreveu Steve Clemons, blogueiro e pesquisador do centro New America Foundation, em artigo no site da revista The Atlantic. "Ele vive viajando entre Washington e Riad, e para onde vai o rei, que constantemente depende dele para receber conselhos e sugestões."

O diplomata assumiu o cargo de embaixador nos EUA em 2007. Ele estudou na Alemanha, Líbano e na universidade americana de Georgetown. Jubeir foi porta-voz do governo saudita na Guerra do Golfo, participou da Conferência de Madri - início das negociações entre palestinos e israelenses - e, em 2000, foi nomeado conselheiro de política externa do reino. Após os ataques do 11 de Setembro, ele foi especialmente enviado aos EUA para responder às críticas a Riad.