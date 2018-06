Diplomata iraniano é morto a tiros na capital do Iêmen Autoridades do Iêmen disseram neste sábado que um diplomata do Irã foi morto em um tiroteio em Sanaa. Segundo as fontes, ele se encarregava de assuntos financeiros na embaixada e estava deixando a casa do embaixador iraniano, em Hadda, bairro no sul da capital, quando assaltantes abriram fogo contra seu carro.