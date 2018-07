Diplomata iraniano é sequestrado na capital do Iêmen Homens armados sequestraram neste domingo um diplomata iraniano que dirigia seu carro na capital do Iêmen, Sanaa, segundo uma autoridade do país. O Irã condenou o episódio. A autoridade afirmou que homens armados pararam o carro do diplomata e o forçaram a entrar em outro veículo. A fonte não revelou o nome do diplomata ou forneceu maiores detalhes, dizendo apenas que o incidente está sendo investigado.