Diplomata iraniano fica gravemente ferido em ataque no Iêmen

O embaixador não estava no carro no momento do ataque, disseram as fontes.

O canal de notícias árabe Al Jazeera disse que um diplomata morreu, mas fontes da segurança disseram à Reuters que ele estava em estado crítico, depois de ter sido ferido.

Os atiradores fugiram, e não houve reivindicação imediata de responsabilidade.

O Irã é o principal país muçulmano xiita no Oriente Médio e, suas representações diplomáticas no mundo árabe, têm sido ocasionalmente alvo diante do aumento da violência na região.