Diplomata teve coragem e agiu certo, diz Lafer A Constituição do Brasil dá razão ao encarregado de negócios na Bolívia, Eduardo Saboia, que mostrou "coragem" ao decidir, sozinho, retirar o senador Roger Pinto Molina da embaixada. A opinião é do professor Celso Lafer, que foi chanceler do presidente Fernando Henrique Cardoso. "Cabe agora ao governo brasileiro reconfirmar o asilo político (ao senador) e compreender o sentido moral da posição do ministro Saboia", defende Lafer. "Nessas horas, a pessoa precisa parar para pensar e avaliar as dimensões morais de sua decisão - e foi essa a atitude do diplomata. (Saboia) avaliou e agiu dentro daquilo que caracteriza um homem de bem. Tenho o maior respeito pelo que ele fez."