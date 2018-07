Diplomatas argelinos sequestrados em Gao são soltos Sete diplomatas argelinos sequestrados na quinta-feira em Gao, uma cidade no leste do Mali, foram soltos neste domingo, segundo a agência estatal de notícias chinesa Xinhua, citando o jornal argelino El Watan. O diário reportou a libertação do cônsul argelino Boualem Sias e sua equipe.