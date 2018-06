Diplomatas da UE devem se reunir para discutir Egito

As autoridades devem "avaliar a situação dos desdobramentos no Egito e coordenar as posições dos Estados-membros e da UE, e as ações possíveis", disse uma porta-voz de Catherine Ashton, chefe de política externa do bloco.

A porta-voz informou que representantes dos 28 membros do bloco também devem organizar uma "possível" reunião de ministros de Relações Exteriores da UE nos próximos dias. As autoridades também deverão discutir o estado de emergência nacional imposto no Egito. Fonte: Dow Jones Newswires.