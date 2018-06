Diplomatas da UE veem 'provocação' em assentamentos israelenses

O documento, sem caráter vinculante, foi escrito por cônsules-gerais da UE em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, territórios capturados numa guerra em 1967. Os diplomatas disseram que o bloco de 27 nações deve ser diligente em garantir a exclusão dos assentamentos de quaisquer benefícios comerciais oferecidos a Israel.

"A construção de assentamentos continua sendo a maior ameaça individual a uma solução com dois Estados. Ela é sistemática, deliberada e provocativa", disse o relatório interno enviado neste mês a Bruxelas para consideração.

Os líderes israelenses repetidamente rejeitam os apelos internacionais para paralisar a atividade colonizadora em territórios reivindicados pelos palestinos como parte do seu Estado. Citando vínculos bíblicos com a Cisjordânia e com a cidade de Jerusalém inteira, Israel diz ter o direito de construir nesses lugares.

(Por Ori Lewis)