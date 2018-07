Diplomatas de EUA e França são convocados O ministério das Relações Exteriores da Síria convocou ontem os embaixadores dos Estados Unidos, Robert Ford, e da França, Eric Chevallier, para explicações sobre sua visita à cidade de Hama, no norte do país. No dia 8, os diplomatas foram recebidos com festa na região pelos manifestantes que lutam contra o presidente Bashar Assad. A agência oficial síria Sana noticiou a convocação dos embaixadores e criticou a viagem que, segundo o governo, constitui "uma ingerência flagrante nos assuntos internos sírios".