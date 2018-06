Diplomatas dos EUA na Líbia requisitaram mais segurança

Os líderes do comitê do Congresso que investiga o caso afirmaram nesta terça-feira que aconteceram outros ataques contra diplomatas ocidentais nos últimos meses na Líbia. Em uma carta enviada para a secretária de Estado, Hillary Clinton, nesta terça-feira os Congressistas indagam se o Departamento de Estado tinha conhecimento dos incidentes anteriores, se o nível de segurança era compatível com o perigo e como o Departamento respondeu aos pedidos de mais segurança. O comitê afirmou que as informações vieram de "indivíduos com conhecimento direto dos eventos na Líbia."

Segundo o Wall Street Journal, oficiais acreditam que o egípcio Muhammad Jamal Abu Ahmad está por trás das mortes do embaixador Chris Stevens e outros três norte-americanos em Benghazi, no mês passado. Funcionários da inteligência afirmam que Ahmad estava preso em uma cadeia no Egito, mas foi libertado no ano passado. Fontes disseram para o Wall Street Journal que outros militantes libertados durante a Primavera Árabe representam uma nova ameaça terrorista. As informações são da Associated Press.