Diplomatas e generais sírios desertam

Hariri é esposa do ex-embaixador sírio nos Emirados Árabes, Abdel Latif Dabbagh. De acordo com outro membro do Conselho Nacional Sírio, Shadi al-Khesh, Dabbagh também desertou. Ele perdeu o cargo de embaixador quando as nações do Golfo expulsaram os diplomatas sírios, mas mesmo assim permaneceu nos Emirados Árabes.

Na noite de terça, dois generais de brigada do Exército sírio atravessaram a fronteira com a Turquia, aumentando para 27 o número de generais que abandonaram o regime do presidente Bashar Assad. As informações são da Associated Press e Dow Jones.