Direita deve vencer eleições na Noruega

Projeções do Instituto de Estatísticas da Noruega indica que a líder do Partido Conservador, Erna Solberg, se tornará a nova primeira-ministra, substituindo Jens Stoltenberg do Partido Trabalhista.

Apesar da forte economia e baixo desemprego, a coalizão de centro-esquerda do primeiro-ministro Jens Stoltenberg perdeu posição nas pesquisas de opinião recentes. O Partido Conservador ganhou apoio em meio à insatisfação da população com serviços públicos, como saúde e transportes.