Direita húngara exige 'lista de judeus perigosos' Marton Gyongyosi, líder do terceiro maior partido político da Hungria, o Jobbik, de extrema direita, exigiu ontem que o governo faça listas com os judeus que representam um "risco à segurança nacional", causando indignação da comunidade judaica. Segundo ele, a lista é necessária em razão das tensões causadas pelo conflito em Gaza e deveria incluir membros do Parlamento.