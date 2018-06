Direita vence as eleições na Sérvia

O Partido Progressista (SNS, de centro-direita), do vice-primeiro-ministro Aleksandar Vucic, obteve 48,8% dos votos nas eleições antecipadas realizadas ontem na Sérvia, anunciou nesta segunda-feira, 17, a Comissão Eleitoral.

A apuração deverá terminar hoje e o resultado oficial ser anunciado nesta semana. A porcentagem dá ao SNS 156 cadeiras em um parlamento de 250, o que supera amplamente a maioria absoluta.

O Partido Socialista da Sérvia (SPS), do primeiro-ministro em fim de mandato, Ivica Dacic, é o segundo partido mais votado, com 14,05%, o que equivale a 45 cadeiras.

Só mais dois partidos superaram o limite de 5% necessário para entrar no parlamento, o Partido Democrático, com 5,46% (17 cadeiras), e o NDS, do ex-presidente Boris Tadic, com 5,86% (18 cadeiras).

Três partidos de minorias que não precisam de uma porcentagem mínima de votos também estarão presentes no parlamento: a Liga dos Húngaros de Voivodina (nove deputados), o muçulmano SDA Sandzak (três) e o PDD (dois), da minoria albanesa.

A participação eleitoral dos cidadãos foi de cerca de 55%. Ainda não foi feita a apuração dos votos dos sérvios do Kosovo, já que as cédulas tiveram que ser transferidas para a Sérvia. / EFE