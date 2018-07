Direto dos EUA: Crises expõem fragilidades da OEA

Há três anos, no dia 28 de junho de 2009, uma crise política em Honduras derrubava o então presidente Manuel Zelaya.

Fórum hemisférico de discussão da crise, a Organização dos Estados Americanos (OEA), com sede em Washington, se tornava palco de divergências, mais que de soluções.

Na mais recente crise política - no Paraguai - a atuação do organismo volta a sofrer com a falta de consenso entre os seus 34 países-membros. E mais uma vez a OEA é qualificada de 'inútil' para resolver as crises do continente.

