Direto dos EUA: Metalúrgico causa polêmica em campanha presidencial

Quatro anos atrás, Joe, The Plumber, ou o Zé Encanador, ganhou fama na corrida presidencial americana, ao questionar as propostas de impostos do então candidato Barack Obama durante um evento de campanha em Ohio.

Agora, um grupo de apoio à campanha da reeleição do presidente apresentou ao país outro "Zé": Joe Soptic, o Zé Metalúrgico, que perdeu o emprego, ficou sem plano de saúde e teve de suportar a perda da mulher em consequência de um câncer que não foi tratado a tempo.

Soptic aparece em um anúncio que, mal começou a ser veiculado, já começou a criar polêmica. A peça publicitária relaciona os males da vida do operário a um processo de reestruturação da fábrica onde ele trabalhava, conduzido pela empresa do hoje candidato republicano, Mitt Romney.

Para o correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa, a controvérsia mostra como os dois candidatos estão tentando ganhar o coração do "eleitor da classe média".