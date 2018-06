Direto dos EUA: O Facebook e o fantasma das empresas '.com'

A estreia problemática do Facebook na bolsa de valores reviveu o fantasma da bolha das empresas '.com' no início dos anos 2000, quando o pregão eletrônico, a Nasdaq, despencou e muitas das empresas avaliadas em bilhões perderam seu valor em semanas.

As incertezas rondam o futuro da ação da rede social, e o Facebook e o banco que liderou a abertura de capital, o Morgan Stanley, estão sendo processados na Justiça americana.

O comentário é do correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa.